3sat 07:00 bis 07:30 Magazin nano Die Welt von morgen Gekaufte Forschung: Süß geschmiert - Lobbyisten manipulierten Studien zur Gefährlichkeit von Zucker / "Soundshirt": Fühl' die Musik - Eingebaute Mini-Motoren verwandeln Töne in Vibrationen / Elbvertiefung verzögert sich - Pläne für die Elbvertiefung müssen überarbeitet werden / Flamanville: Explosion in AKW - Nach einer Explosion wurde ein Reaktor heruntergefahren / Übergewicht bei Kindern - TV-Reklame erhöht bei Kindern den Konsum von ungesundem Essen / Der ewige Kampf mit dem Gewicht - Im Alter darf es dann tatsächlich etwas mehr sein A, D, CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das 3sat-Wissenschaftsmagazin berichtet werktäglich ausführlich, verständlich und aktuell über Technik, Medizin, Wissenschaft und Forschung. "nano" macht Zukunftsvisionen sichtbar und erfahrbar. Durch eine unterhaltsame, spannende und informative Mischung von Wissenschaftsfilmen macht "nano" seine Zuschauer fit für die Welt von morgen. "nano" ist ein aktuelles Magazin mit wiederkehrenden Rubriken wie das "nano-Rätsel". "nano" enthält Studio- und Schaltgespräche. Regelmäßig werden Schwerpunkte gesetzt und unter einem anderen Aspekt beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina zur Mühlen Originaltitel: nano

