Bibel TV 03:15 bis 04:45 Abenteuerfilm Marco Polo I, USA, J, CHN 1982 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben Marco Polos ist wohl eines der interessantesten und abwechslungsreichsten überhaupt. In dieser Fernsehserie von 1982 wird versucht, dem Leben des Weltreisenden mit aufwändigen Settings und hochdekoriertem Staraufgebot gerecht zu werden. Seinen spannenden Reisen, von seinen Anfängen in Venedig, über den fernen Orient, bis hin nach China, wird größte Aufmerksamkeit gewidmet und dem Mann, der viele Jahre in China verbrachte und dem Großkhan zur Seite stand, ein angemessenes filmisches Denkmal gesetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ken Marshall (Marco Polo) Denholm Elliott (Niccolo Polo) Tony Vogel (Matteo Polo) F. Murray Abraham (Jacopo) Anne Bancroft (Marcos Mutter) Riccardo Cucciolla (Onkel Zane) John Gielgud (Doge von Venedig) Originaltitel: Marco Polo Regie: Giuliano Montaldo Drehbuch: David Butler, Vincenzo Labella, Giuliano Montaldo Kamera: Pasqualino De Santis Musik: Ennio Morricone

