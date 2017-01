France 2 23:30 bis 01:21 Sonstiges Un jour, une histoire Jacques Brel, une vie à mille temps F 2016 16:9 HDTV Merken A ses débuts, personne ne voulait entendre parler de Jacques Brel, avec sa silhouette particulière, son visage déjà marqué. Il a dû tout supporter : les auditions ratées, les remarques désagréables sur son physique et les conditions de vie précaires. Mais il a tenu bon et a fini par devenir une grande vedette de la chanson. Sa voix, son phrasé, ses textes racontant l'amour, la vie et l'absurdité, tout en les sublimant, résonnent toujours, longtemps après sa mort. Jacques Brel n'a jamais accepté l'idée du compromis. Il n'a jamais voulu se soumettre à l'ennui, à la bourgeoisie de son enfance, à l'idée du couple, ni même au pouvoir de l'argent. Pour quelles raisons a-t-il décidé d'arrêter la scène subitement, en pleine gloire - Quelle était réellement sa vie aux Marquises - Ses filles et ses amis racontent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Delahousse (Himself - Host/Narrator) France Brel (Herself) Isabelle Brel (Herself) Jacques Brel (Himself) Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, une histoire