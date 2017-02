RTL2You 15:55 bis 17:10 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Wir werden das Kind schon schaukeln USA 2014 16:9 HDTV Merken Kourtney überrascht Scott mit ihrer dritten Schwangerschaft. Scott macht dicht und will nur weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Antin (Herself) Jonathan Cheban (Himself) Scott Disick (Himself) Brittny Gastineau (Herself) Brandon Jenner (Himself) Brody Jenner (Himself) Caitlyn Jenner (Himself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Caitlyn Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians

