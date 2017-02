RTL2You 05:10 bis 06:05 Dokusoap DailyCGN Good Hair Day! D 2016 16:9 HDTV Merken Ab in die City! Veli fährt Dilara und ihre Freundinnen zu einem Café, damit die Mädels dort einen gemütlichen Tag verbringen können, während er seinen Haaren einen neuen Schnitt verpassen lässt. Auch Tims Haare müssen ab, so viel steht fest. Mit seinem Studium ist er sich dagegen nicht ganz so sicher. Wird er abbrechen? Carmen ist derweil noch angeschlagen von ihrer Betäubung beim Zahnarzt. Die beste Medizin? Shoppen natürlich! Autsch! Ana hat sich auf die Zunge gebissen und kann kaum noch sprechen. Deshalb schont sie ihr Mundwerk lieber und beantwortet ihre YouTube-Kommentare. Barbierellas Anrufe bei der Presse hatten unterdessen Erfolg: Zum ersten Mal liest sie den Artikel über sich und ihre Vlogger-Kollegen. Zudem eröffnet sie endlich ihren Tierschutzkanal. Leider verläuft ihr Tag nicht nur positiv. Plötzlich überkommen sie ihre Emotionen und die Tränen lassen sich nicht mehr zurückhalten... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN