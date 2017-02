RTL2You 06:05 bis 07:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Dirndlshopping für die Mjunik WG D 2016 16:9 HDTV Merken Heute geht es in der Mjunik-WG rund! Als erstes holt eine überglückliche Luisa ihren Freund Daniel vom Flughafen ab. Roxi muss sich derweil besonders ins Zeug legen, denn sie hat ein Cover-Shooting für die Shape. Anschließend gehen die Girls zum gemeinsamen Dirndlshopping, denn das Oktoberfest steht vor der Tür. Filiz wiederum hat ihren ersten Tag in der Berufsschule doch sie ist alles andere als begeistert. Ob sie direkt die Segel streichen wird? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 281 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 41 Min.