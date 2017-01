RTL2You 00:05 bis 00:25 Dokusoap Rich Kids of Beverly Hills #welcometoBH - Teil 2 USA 2013 16:9 HDTV Merken Welcome to Beverly Hills, willkommen in der Welt der Reichen und Schönen! Direkt zu Beginn gibt es Trouble bei Dorothy und Morgan: Ihr Charity-Event droht zu platzen Teil 2 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rich Kids of Beverly Hills