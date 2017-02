ATV 03:10 bis 03:50 Serien Person of Interest 6741 USA 2016 Stereo Merken 5. Staffel, Folge 4: Nach neun Monaten kann Shaw ihren Peinigern entkommen. Zuvor haben diese ihr einen Mikrochip implantiert und versucht, sie einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Dadurch wollten sie den Standort der Maschine ermitteln, da es neben dem Samaritan keine weitere mächtige künstliche Intelligenz geben soll. Root ist überglücklich, dass Shaw wieder da ist. Nachdem Shaw von der Folter während der Gefangenschaft erzählt, haben John und Harold Zweifel, was ihren Zustand angeht. Und diese Sorge ist berechtigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) John Nolan (John Greer) Jim Caviezel (John Reese) Julian Ovenden (Jeremy Lambert) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Lucas O'Connor, Denise Thé Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

