ATV 23:50 bis 00:45 Actionserie Almost Human Das sichere Zuhause USA 2014 Stereo Merken Das Ehepaar Bennett arbeitet seit Jahren an der Technologie für ein Sicherheitssystem, das Häuser unter anderem mit Hilfe von holographisch erstellten Sicherheitsleuten absolut einbruchsicher macht. Doch seit die Software aufgrund eines fatalen Fehlers einen Teenager getötet hat, erhalten die beiden Morddrohungen. Tatsächlich werden diese Drohungen wahr: Jemand umgeht unzählige Firewalls, hackt sich in das System und tötet Mr. Bennett. John und Dorian werden auf den Fall angesetzt. Erste Ermittlungen bringen jedoch kein Ergebnis. Die Cops müssen improvisieren: John und Valerie schleusen sich daraufhin undercover mit Hilfe von Rudy in die Hackerszene ein doch schon nach kurzer Zeit droht ihre Tarnung aufzufliegen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (Detective John Kennex) Michael Ealy (Dorian) Minka Kelly (Detective Valerie Stahl) Mackenzie Crook (Rudy Lom) Michael Irby (Detective Richard Paul) Lili Taylor (Captain Sandra Maldonado) Suleka Mathew (Kay Stenson) Originaltitel: Almost Human Regie: Thomas Yatsko Drehbuch: Sarah Goldfinger Musik: The Crystal Method