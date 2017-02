ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest John Reese und das Spiel des Lebens USA 2016 Stereo Merken 5. Staffel, Folge 3: Rückblick in das Jahr 2010: Gemeinsam mit seiner CIA-Kollegin Kara Stanton ermittelt Reese gegen einen Soldaten, der geheime Informationen an die Taliban verkaufen soll. Ihr Auftrag besteht darin, ihn zu töten, sollte sich der Verdacht als wahr herausstellen. Gegenwart: Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei und vermittelt Reese eine Person, die mit seiner Vergangenheit zusammenhängt - den Bruder des Soldaten, den er 2010 durchleuchtete. Root und Harold gelangen an eine Software, durch die der Samaritan seine Informationen erhält. Wird sie ihnen dabei helfen, endlich eine Schwachstelle bei dem übermächtigen Gegner zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Keith David (Terrance Beale) Jim Caviezel (John Reese) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Annie Parisse (Kara Stanton) Originaltitel: Person of Interest Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Erik Mountain Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12