ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Criminal Minds Die einzige Frau USA 2016 Stereo Die Polizei von Atlanta bittet das BAU-Team um Hilfe, nachdem dort in zwei verschiedenen Highway-Rastplätzen Opfer gefunden wurden, die offensichtlich vom selben Täter ermordet wurden. Beide wurden erstochen und anschließend in Pose gebracht. Die Suche nach einer Verbindung zwischen den Toten erweist sich aber als schwierig, da es sich bei dem männlichen Opfer um einen noch nicht identifizierten Obdachlosen handelt. Erst als eine weitere Frau getötet und der Obdachlose als ein ehemaliger Justizmitarbeiter identifiziert wird, erkennen die Profiler das Motiv des Killers: Offenbar hat das Jugendamt ihn als Kind seiner Mutter weggenommen und nun rächt er sich an allen, die mit der Entscheidung damals zu tun hatten. Doch wer ist er und wer hat ihm die entsprechenden Namen zugespielt?. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Veronica Cartwright (Flora Martin) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Kimberly A. Harrison, Erik Stiller Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12