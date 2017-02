ATV 12:55 bis 13:50 Serien Gilmore Girls Verpflegt noch mal USA 2006 Stereo Merken Nach Logans Rückkehr aus dem Krankenhaus hat es sich Rory zur Aufgabe gesetzt, ihn wieder gesund zu pflegen. Doch als sie erfährt, dass Mitchum Huntzberger in einem Zeitungsinterview eine abfällige Bemerkung über sie gemacht hat, fällt es ihr schwer, sich zu konzentrieren. Indessen muss Lorelai ihrer Mutter aushelfen, die nach einer Augenoperation vorübergehend noch Probleme mit dem Sehen hat. Luke erfährt, dass seine Schwester Liz schwanger ist und ihr Ehemann T.J. offenbar verschwunden ist. Sookie und Jackson haben ganz andere Probleme: Sie entdecken auf einem ihrer Felder Marihuana und versuchen es heimlich loszuwerden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips