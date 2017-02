ATV 2 22:00 bis 00:10 Actionfilm McQuade - Der Wolf USA 1983 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Texas Ranger und Einzelgänger McQuade, auch "einsamer Wolf" genannt, sorgt mit seinen unkonventionellen Methoden für Recht und Ordnung. Als ein Militärtransporter in der Nähe der Stadt überfallen wird, nimmt sich McQuade im Alleingang der Sache an und kommt einer internationalen Waffenschmugglerbande auf die Spur. Um sich zu rächen, lässt deren Boss Rawley Wilkens McQuades Tochter entführen. Doch das geht eindeutig zu weit und aus dem Wolf wird eine erbarmungslose Bestie, die alles und jeden aus dem Weg räumt? . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (J. J. McQuade) David Carradine (Rawley Wilkes) Barbara Carrera (Lola Richardson) Leon Isaac Kennedy (Jackson) Robert Beltran (Kayo) L. Q. Jones (Dakota) Dana Kimmell (Sally McQuade) Originaltitel: Lone Wolf McQuade Regie: Steve Carver Drehbuch: B. J. Nelson Kamera: Roger Shearman Musik: Francesco De Masi Altersempfehlung: ab 18