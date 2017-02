ATV 2 18:15 bis 20:15 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 Stereo Merken Es ist wieder soweit! Gleich 15 alleinstehende Bauern wollen endlich die große Liebe finden und begeben sich in Arabella Kiesbauers geschickte Kuppelhände. In 2 Folgen stattet die ATV-Liebesbotin den einsamen Herzen kreuz und quer durchs Land einen Besuch ab - Überraschungen vorprogrammiert!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau