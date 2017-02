ATV 2 13:30 bis 14:15 Serien Las Vegas Der brennende Beduine USA 2007 Stereo Merken Der arabische Millionär Asad Samari befindet sich mit seinen drei Ehefrauen im Casino und bringt die Welt der Montecito-Angestellten durcheinander: Während sich Mike in eine von Asads Frauen verknallt hat und sie davon überzeugen möchte, dass er der Richtige für sie ist, macht Asad Delinda Avancen und kauft ihr ein sündteures Kleid. Als Danny davon erfährt, reagiert er extrem eifersüchtig auf die Situation. Sam sucht einen alten Freund auf, der nach 20 Jahren aus dem Koma erwacht ist. Als sie diesem gegenüber Gefühle entwickelt, sieht sie ihre taffe Fassade bedroht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Nikki Cox (Mary Connell) James Lesure (Mike Cannon) Frank Grillo (Jeremy Shapiro) Originaltitel: Las Vegas Regie: Jefery Levy Drehbuch: Gary Scott Thompson, Kim Newton Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12