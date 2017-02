ATV 2 14:15 bis 15:15 SciFi-Serie Stargate: Universe Außerirdische Invasion USA 2009 Stereo Merken Der Wasservorrat auf der Destiny wird immer knapper und dabei geht es nicht mit rechten Dingen zu. Die Crew setzt auf einen Eisplaneten in der Nähe. Scott und Young versuchen, von dort sauberes Wasser zu holen. Inzwischen entdeckt Johansen, wer oder was wirklich hinter dem Wasserschwund steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Louis Ferreira (Everett Young) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: William Waring Drehbuch: Brad Wright Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12