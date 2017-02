Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges Diwan Das Büchermagazin "Ein wenig Leben". Hanya Yanagihara schreibt von den Tiefen des Menschseins / "Auf die sanfte Tour". Castle Freeman und sein eigenwilliger Roman über einen Provinz-Sheriff / "Kleiner Mann - ganz groß". Peter Walther erzählt das Leben des Schriftstellers Hans Fallada. Gespräch mit dem Potsdamer Publizisten / "Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten". Eine große Biographie in Briefen: die Korrespondenz von Christa Wolf / "Menschen,Menschen und nochmals Menschen". Ein Hörbuch mit Originalton-Aufnahmen von Fritz Bauer / "Maria von den abgesägten Gewehrläufen". Ricardo Adolfo und die Geschichte einer Frau im Ausnahmezustand / "Das Diwan-Rätsel". Wer ist zu Gast bei Solomon Buk? / Musik: Colin Vallon, "Danse" [ECM] Merken "Ein wenig Leben". Hanya Yanagihara schreibt von den Tiefen des Menschseins / "Auf die sanfte Tour". Castle Freeman und sein eigenwilliger Roman über einen Provinz-Sheriff / "Kleiner Mann - ganz groß". Peter Walther erzählt das Leben des Schriftstellers Hans Fallada. Gespräch mit dem Potsdamer Publizisten / "Man steht sehr bequem zwischen allen Fronten". Eine große Biographie in Briefen: die Korrespondenz von Christa Wolf / "Menschen,Menschen und nochmals Menschen". Ein Hörbuch mit Originalton-Aufnahmen von Fritz Bauer / "Maria von den abgesägten Gewehrläufen". Ricardo Adolfo und die Geschichte einer Frau im Ausnahmezustand / "Das Diwan-Rätsel". Wer ist zu Gast bei Solomon Buk? / Musik: Colin Vallon, "Danse" [ECM] In Google-Kalender eintragen