Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin Falsche Patrioten: Wirtschaftsexperte Henrik Müller erläutert warum populistische Politik den Wohlstand bedroht / Hass im Stadion: Was kann man tun? Ein Gespräch mit Fanforscher Gunter Pilz / orange am Zeitungskiosk: Rumänien / Die Rolle der First Ladies: Ein Blick auf alte und neue Bundespräsidenten-Gattinnen / Lebensart: Blickkontakt üben / Der rätselhafte Wähler: Umfrage-Aussagen von Wählern werden immer widersprüchlicher / Zametzers Zweitstimme: Geizhalsrepublik Deutschland / Olympische Winterspiele 2026: Volksentscheid in Graubünden / Humor in der Politik: Hilfreich oder hinderlich? / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen Moderation: Dominik Eichmann