In einem abgelegenen Kloster hoch droben in den Bergen fließt beim Versuch, einen Nagel für ein neues Kruzifix einzuschlagen, Blut aus der Wand. Das Wunder entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eingemauerter Kadaver. Davon gibt es noch mehr, müssen Kommissar Niemans (Jean Reno) und sein Assistent Inspektor Reda (Benoît Magimel) bald feststellen. Im Laufe der Ermittlungen stoßen die Fahnder auf rätselhafte Aufzeichnungen und verstörende Vorzeichen, die es erst zu deuten gilt, um den oder die Mörder in Mönchskutte zu stellen.

Jean Reno goes "Name der Rose" in diesem atmosphärisch dichten Nachfolger zum Serienkiller-Hit "Die purpurnen Flüsse". Regie führt Olivier Dahan, das Drehbuch stammt von Luc Besson, und Christopher Lee ist auch mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean Reno (Pierre Niemans) Benoît Magimel (Reda) Christopher Lee (Heinrich von Garten) Camille Natta (Marie) Johnny Hallyday (Eremit) Augustin Legrand (Jesus) Cyril Raffaelli (Priestermörder) Originaltitel: Les rivières pourpres 2 - Les anges de l'apocalypse Regie: Olivier Dahan Drehbuch: Luc Besson Kamera: Alex Lamarque Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 16