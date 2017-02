puls 4 23:00 bis 01:10 Liebesfilm Love and other Drugs - Nebenwirkung inklusive USA 2010 Nach Jamie Reidy 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jamie Randall hat Erfolg - bei Frauen allerdings deutlich mehr als beruflich. In seinem neuen Job als Vertreter eines großen Pharmakonzerns muss er Klinken putzen, um Ärzte zu überzeugen und Konkurrenten auszuschalten. Viel leichter erobert er Maggie, eine attraktive Parkinson-Patientin, der, wie auch ihm, schneller Spaß über langfristige Bindung geht. Doch die Liebe sucht sich ihren Weg, lässt sich trotz gravierender Hindernisse nicht aufhalten - wie auch der neue Pharmahit Viagra, dessen Erfolg auch Randall mitreißt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Jamie Reidy) Anne Hathaway (Maggie Murdock) Oliver Platt (Bruce Winston) Hank Azaria (Dr. Knight) Josh Gad (Josh Randall) Gabriel Macht (Trey Hannigan) Judy Greer (Cindy) Originaltitel: Love and Other Drugs Regie: Edward Zwick Drehbuch: Charles Randolph, Edward Zwick, Marshall Herskovitz Kamera: Steven Fierberg Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12