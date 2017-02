NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges "Kältezone" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Arnaldur Indriðason Merken In einem See südlich von Reykjavik entdeckt eine Hydrologin ein männliches Skelett, festgebunden an einem alten russischen Abhörsender. Der Schädel hat ein Loch und liegt vermutlich schon seit 40 Jahren dort. Kommissar Erlendur forscht nach der Herkunft des Abhörsenders und geht allen ungeklärten Vermisstenanzeigen nach. Der Sender, so stellt sich heraus, gehörte der früheren isländischen DDR-Vertretung. Die Spur führt zurück in die Zeit des Kalten Krieges, in das Leipzig der Nachkriegsjahre, und zu einer Liebesgeschichte zwischen einer ungarischen Studentin und einem Isländer. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sandra Borgmann (Elínborg, Kommissarin), Bernhard Schütz (Erlendur, Hauptkommissar), Michele Cuciuffo (Sigurður Óli, junger Kommissar), Simon Roden (Tómas, isländischer Student), Martin Bross (Emíl, Student), Rita Lengyel (Ilona, ungarische Studentin/Mari Regie: Martin Zylka