NDR Info 19:20 bis 19:50 Sonstiges Das Forum Streitkräfte und Strategien Militäroffensive ohne Ende? Warten auf die endgültige Befreiung von Mossul / Zeiten des Umbruchs - Debatte über Sicherheitsstrategie nicht erwünscht? / Bündnisfreiheit nur noch auf dem Papier? Die militärische Einbindung Schwedens und Finnlands in die NATO / Alleinerziehende Soldaten - Im Stich gelassen von der Bundeswehr? Merken Militäroffensive ohne Ende? Warten auf die endgültige Befreiung von Mossul / Zeiten des Umbruchs - Debatte über Sicherheitsstrategie nicht erwünscht? / Bündnisfreiheit nur noch auf dem Papier? Die militärische Einbindung Schwedens und Finnlands in die NATO / Alleinerziehende Soldaten - Im Stich gelassen von der Bundeswehr? In Google-Kalender eintragen