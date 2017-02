DR Kultur 14:30 bis 16:00 Magazin Vollbild Das Filmmagazin Back to the Roots: Danny Boyles "T2 Trainspotting" / Neues Leben im Alten in "My Happy Family" / Alles auf Anfang: Die TopFive der besten Filmanfänge / Das erste Mal im Rampenlicht - Der Shooting Star Louis Hofmann / Von Low zu Big Budget: Jakob Lass mit "Tiger Girl" / Erfahrener Debütant: Josef Hader zeigt "Wilde Maus" / Was den Nachwuchs bewegt: die Perspektive Deutsches Kino Live Merken Back to the Roots: Danny Boyles "T2 Trainspotting" / Neues Leben im Alten in "My Happy Family" / Alles auf Anfang: Die TopFive der besten Filmanfänge / Das erste Mal im Rampenlicht - Der Shooting Star Louis Hofmann / Von Low zu Big Budget: Jakob Lass mit "Tiger Girl" / Erfahrener Debütant: Josef Hader zeigt "Wilde Maus" / Was den Nachwuchs bewegt: die Perspektive Deutsches Kino In Google-Kalender eintragen Moderation: Susanne Burg, Patrick Wellinski