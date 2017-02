DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Schild und Schwert - die Stasi (2/3). Kader und Apparat des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Von Karl-Wilhelm Fricke (DLF 1992) / Pinsel und Schnorchel. Kabarettistische Reihe mit Erich Kestin und Friedrich Steig (RIAS 1952) Merken Am 01.01.1992 trat das Stasi-Unterlagengesetz in Kraft. Der Deutschlandfunk nahm das neue Gesetz zum Anlass für ein dreiteiliges Feature - "Schild und Schwert - die Stasi". Im zweiten Teil geht es um das weit­ver­zweig­te Spitzelsystem des Ministeriums für Staats­sicher­heit. Bei "Pinsel und Schnor­chel", dem kabaret­tistischen Kneipengespräch aus einer fiktiven DDR, dreht sich das Unbehagen u.a. um den Jazz im Rundfunk. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth