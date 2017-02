Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Atelier neuer Musik Ohne Hokuspokus. Die elektroakustische Musik von Patricia Alessandrini Merken Augenzwinkernd fragt Patricia Alessandrini, ob das Klischee, neue Technologie sei Männersache, je Gültigkeit hatte. In ihrem Stück Parlour Sounds etwa bewegt sich eine Sängerin zwischen Haushaltsgeräten der 60er-Jahre wie in einem heimischen Wohnzimmer. Hinter dem spielerischen Ansatz der jungen Italienerin stecken indes innovative Klangforschungen mittels neuster Technologie. Das Know-how hat die Komponistin und Klangkünstlerin an Akademien in Italien, Frankreich und den USA gelernt. Doch die effektivste und inspirierendste Schule bleibt für sie der ständige Wissensaustausch mit anderen Klang- und Medienkünstlern weltweit. Alessandrinis Affinität für neuste Technologie tut auch ihrem Interesse für Musik der Vergangenheit keinen Abbruch. Mozart, Palestrina, Couperin und Purcell jagen wie klingende Geister durch ihre elektroakustischen Kompositionen. In Google-Kalender eintragen