"Stalingrad" Hörspiel nach Theodor Plievier Der Untergang der deutschen 6. Armee im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad ist Gegenstand der Buchvorlage, die der Autor während seines Exils in Moskau verfasste. Aus der Perspektive des Panzerobersten Vilshofen und seiner Leute, der Strafkompanie um Unteroffizier Gnotke, des Oberstabsarztes Simmering und seiner Helfer, der Generäle Gönner und Damme und des Stabes mit dem Oberbefehlshaber Paulus wird der Ablauf der Katastrophe bis zur Kapitulation am 2. Februar 1943 berichtet. Gäste: Heinz Klingenberg, Wolfgang Golisch, Eduard Marks, Wilhelm Kürten, Alois Garg, Horst Beilkerg, Erwin Klietsch, Walter Kottenkamp Regie: Gerd Westphal Musik: Karl Sczuka