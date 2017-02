Deutschlandfunk 16:30 bis 17:00 Sonstiges Forschung aktuell Computer und Kommunikation Heuchel-Packung. Die Anti-Tracking-Software Mozilla Klar saugt Daten ab / Fragwürdige Partner. Warum die Mozilla Foundation mit Datenjägern zusammenarbeitet / Tausendmal probiert. Die Vorratsdatenspeicherung scheitert erneut vor europäischen Gerichten / Tragischer Dauerbrenner. Die Gesellschaft für Informatik will die EMail-Verschlüsselung endlich voran bringen / Das Digitale Logbuch. Passwortkontrolle / Info-Update / Sternzeit 11. Februar 2017: Fristversäumnis bei Gravitationswellen Merken Heuchel-Packung. Die Anti-Tracking-Software Mozilla Klar saugt Daten ab / Fragwürdige Partner. Warum die Mozilla Foundation mit Datenjägern zusammenarbeitet / Tausendmal probiert. Die Vorratsdatenspeicherung scheitert erneut vor europäischen Gerichten / Tragischer Dauerbrenner. Die Gesellschaft für Informatik will die EMail-Verschlüsselung endlich voran bringen / Das Digitale Logbuch. Passwortkontrolle / Info-Update / Sternzeit 11. Februar 2017: Fristversäumnis bei Gravitationswellen In Google-Kalender eintragen