Deutschlandfunk 10:05 bis 11:00 Sonstiges Klassik - Pop - et cetera Merken Andreas Schaerer gilt als virtuos, wandelbar und ausdrucksstark. 2015 wurde er als bester Sänger mit dem ECHO Jazz ausgezeichnet. In seiner Kindheit entdeckte der Schweizer seine Stimme als Spielzeug, mit 20 machte er sie zu seinem Instrument. Zwischen Schafehüten in Walliser Tälern und Auftritten mit der Punkband Hector schrieb er in seiner Jugend ein "Duo für Nähmaschine und Mundharmonika". Als das beschauliche Emmental zu eng wurde, zog es Andreas Schaerer nach Zentral- und Südamerika. Danach studierte er Gesang und Komposition an der Hochschule der Künste in Bern. Heute macht der Tonjongleur mit sich selbst zweistimmig Musik. Der sogenannte Vokalgipfel schnattert, kreischt und hupt und überrascht in Improvisationsduos, mit seiner Band "Hildegard lernt fliegen" und bei der Vertonung von Computerspielen. Gerade erschienen ist von ihm "The Big Wig", ein Album, das zusammen mit dem renommierten Lucerne Festival Academy Orchestra entstanden ist. Was dieser Mann in der Hand hält, ist eine musikalische Wundertüte, die er auf seinem Jungfernflug als Radiomoderator bei "Klassik-Pop-et cetera" mit großer Begeisterung ausschüttet. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Andreas Schaerer (Jazzsänger)