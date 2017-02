Bayern 4 06:05 bis 08:00 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Stanislaw Moniuszko: "Halka", Mazurka (Staatsphilharmonie Krakau, Leitung: Roland Bader)<ek><bk>Franz Schubert: Polonaise B-Dur D 580 (Andreas Janke, Violine; Tonhalle-Orchester Zürich, Leitung: David Zinman)<ek><bk>Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (Nürnberger Symphoniker, Leitung: Michael Helmrath)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert-Rondo A-Dur, Alegretto KV 386 (Matthias Kirschnereit, Klavier; Bamberger Symphoniker, Leitung: Frank Beermann)<ek><bk>Billy Strayhorn: "Take the A-Train" (Buffalo Philharmonic Orchestra, Leitung: JoAnn Falletta)<ek><bk>Jean-Philippe Rameau: "Les Boréades", Entrée de Polymnie aus dem 4. Akt (Les Musiciens du Louvre, Leitung: Marc Minkowski)<ek><bk>Joseph Hellmesberger: Ball-Szene (Göteborger Symphoniker, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Johann Ludwig Bach: Concerto D-Dur, Allegro (Stephan Schardt, Violine; Musica Antiqua Köln, Violine und Leitung: Reinhard Goebel)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Variations concertantes D-Dur op. 17 (Sebastian Hess, Violoncello; Moritz Eggert, Klavier)<ek><bk>Albert Lortzing: "Zar und Zimmermann", Holzschuhtanz aus dem 3. Akt (Bamberger Symphoniker, Leitung: Hans Gierster)<ek><bk>Giovanni Benedetto Platti: Konzert g-Moll (Alfredo Bernardini, Oboe; Pratum Integrum Orchestra)<ek><bk>Jerónimo Giménez y Bellido: "La Boda de Luis Alonso", Intermezzo (Orquesta Nacional de España, Leitung: Rafael Frühbeck de Burgos)<ek><bk>Ludovico Einaudi: "I giorni" (Daniel Hope, Violine; Jacques Ammon, Klavier; Deutsches Kammerorchester Berlin, Leitung: Simon Halsey)<ek><bk>Nino Rota: "La passarella di addio" (Filarmonica Della Scala, Leitung: Riccardo Muti)<ek><bk>Emil Waldteufel: "Fleurs et baisers", Walzer (Staatliches Philharmonisches Orchester der Slowakei, Leitung: Alfred Walter)<ek>. In Google-Kalender eintragen

