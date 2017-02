ORF 2 04:40 bis 06:10 Komödie Molly & Mops Das Leben ist kein Guglhupf A, D 2010 Nach einer Idee von Peter Hajek Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Molly, Zuckerbäckerin aus Leidenschaft, hat Schulden und nimmt an einem großen Wettbewerb für Konditoren in Wien teil. Was sie nicht weiß: Der Wettbewerb wird als Live-Show im Fernsehen gesendet! Doch schon am ersten Tag geht alles schief, ihr Einreichexponat wird mutwillig zerstört. Sie muss mit Hilfe ihrer Hündin Mops, Oma und Azra improvisieren, um im Rennen zu bleiben. Ein attraktiver Mitbewerber macht ihr Leben nicht leichter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monika Theresia Reithofer (Mops) Monika Baumgartner (Oma Klara) Atischeh Hannah Braun (Azra Demir) Herbert Knaup (Voss) Martin Brambach (Pohl) Adele Neuhauser (Frau Schweitzer) Heinz Marecek (Florentin) Sprecher: Hella von Sinnen (Mops) Originaltitel: Molly & Mops - Das Leben ist kein Guglhupf Regie: Michael Karen Drehbuch: Anna Morgenrot, Katrin Pilz Kamera: Gero Lasnig Musik: Peter Wolf