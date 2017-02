Servus TV 18:05 bis 18:35 Magazin Servus am Abend Das Beste der Woche A 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Den Samstag genießen und einschalten - mit den besten Bildern und Geschichten der Woche. Aus Österreich, für Österreich. In allen Bundesländern. Starten Sie mit Jakob Glanzner und Florian Lettner entspannt und mit einem Schmunzeln in ihr Wochenende noch einmal zusammenfassend informiert über die aktuellen Geschehnisse der Woche, mit wertvollen Tipps zu Gesundheit, Garten und Freizeit, mit vielen Geschichten zum Lachen und Staunen aus Ihrem Bundesland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jakob Glanzner, Florian Lettner Originaltitel: Servus am Abend