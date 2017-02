Sky Sport Austria 23:30 bis 02:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Admira Wacker Mödling - Cashpoint SCR Altach, 21. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Große Fragezeichen in Vorarlberg - trotz Tabellenführung. Im November hatte es Erfolgscoach Damir Canadi zu Rapid Wien gezogen. Auf Interimstrainer Werner Grabherr folgt nun Martin Scherb. Eine seiner wichtigsten Aufgaben: Dimitri Oberlin zu ersetzen. Der Torjäger musste nach einem halben Jahr Leihe wieder zurück nach Salzburg. Zum Rückrundenauftakt geht es für den SCR gegen die Admira, die ebenfalls vor einem Neuanfang steht. Im Winter wurde Trainer Oliver Lederer durch Damir Buri? ersetzt. Mit ihm wolle man "einen neuen Weg gehen", so die Begründung von Sportdirektor Ernst Baumeister. Ob der neue Weg auch ein erfolgreicher sein wird? Der 21. Spieltag könnte bereits Aufschluss geben. Kommenta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie