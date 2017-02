TV5 18:41 bis 19:57 Sonstiges Les hommes du Gothard CH 2016 Merken C'est le plus long tunnel ferroviaire de la planète, l'ouvrage de tous les superlatifs : le Saint-Gothard. S'il a pu être creusé, c'est grâce au travail difficile de centaines de mineurs, des hommes de l'ombre. Pendant 15 ans, ce documentaire suit six d'entre eux et rend hommage à leur courage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les hommes du Gothard Regie: Mario Casella, Paul Nicol