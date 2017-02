TV5 16:30 bis 17:00 Sonstiges Acoustic Merken Il mêle sans complexe les sons des années 1960 et 1980, confesse un goût prononcé pour les rythmes africains ou les classiques anglais, mais apprécie par-dessus tout Barbara, Ferré, Brassens, Brel. Le chanteur et guitariste belge Nicolas Michaux a sorti un premier album inspiré par ses voyages et ses rencontres. ''À la vie, à la mort'', ce sont dix chansons pop pointues et décalées, des arrangements inventifs et délicats, des textes portant sur l'état du monde. Un opus où Nicolas Michaux saute allègrement du français à l'anglais. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Nicolas Michaux Originaltitel: Acoustic