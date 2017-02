TV5 08:38 bis 09:05 Sonstiges Zap In.ch Le retour des vers / Rétropomme / Les magiciens du verre / Des légumes à la portée de tous / Mouches Suzukii: l'espoir d'un hiver froid / Fleur d'Hérens : la viande du Valais Merken Au sommaire : "Le retour des vers" : Plusieurs agriculteurs du canton de Genève ont abandonné le labourage à la charrue pour l'emploi de vers de terre. Le ver de terre aère la terre et les prairies plantées entre deux cultures vivrières, enrichissant ainsi les sols. "Rétropomme" : L'association Rétropomme oeuvre à sauvegarder le patrimoine fruitier de Suisse romande. En effet, plus de 1 500 variétés de pommes existent en Suisse mais seule une petite partie est commercialisée. Une fois par année, à Pierre-à-Bot, elle permet aux particuliers d'acheter de jeunes arbres de variétés anciennes pour pouvoir les planter dans leurs jardins. "Les magiciens du verre" : Des objets en verre datant du début du XVIIIe siècle ont été retrouvés dans le Jura bernois lors des travaux de l'autoroute A16. Les archéologues précisent que la verrerie, exploitée entre 1699 et1714, se trouvait au centre d'un hameau d'une centaine de personnes. "Des légumes à la portée de tous" : Les Incroyables Comestibles est un mouvement citoyen qui produit de la nourriture dans les espaces publics sous forme de jardins potagers urbains. Lancé en Angleterre, à Todmorden, sous le nom de Incredible Edible, le collectif installe des bacs de légumes et d'herbes aromatiques à Lausanne mais aussi à Pully grâce à de nombreux bénévoles. "Mouches Suzukii : l'espoir d'un hiver froid" : Les derniers hivers ont eu de fâcheuses conséquences sur les cultures. La douceur et l'humidité ont permis le développement des mouches du Japon qui s'attaquent aux cerisiers et aux vignes, provoquant l'inquiétude des agriculteurs et des vignerons. "Fleur d'Hérens : la viande du Valais" : C'est l'appellation de la fine fleur de la production valaisanne qui respecte tous les critères de qualité de la viande issue de l'élevage de la race d'Hérens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Cerutti Originaltitel: Zap In.ch