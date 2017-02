Zee.One 19:45 bis 21:45 Actionfilm Jazbaa IND 2015 20 40 60 80 100 Merken Anuradha Verma, gespielt von Aishwarya Rai Bachchan, ist eine bekannte Anwältin, die noch nie einen Fall verloren hat. Außerdem ist sie alleinerziehende Mutter der kleinen Sanaya. Als sie eines Abends an einer Schulrallye mit Sanaya teilnimmt, wird diese brutal entführt. Der Kidnapper kontaktiert Anuradha und nennt seine Konditionen: Sie muss den verurteilten Vergewaltiger Niyaaz Shaikh (Chandan Roy) verteidigen, der kürzlich eine junge Frau vergewaltigt und ermordet hat. Der Fall von Niyaaz wird vom mächtigen Strafverfolger Mahesh Maklai genau verfolgt. Maklai hat schon viele Kämpfe vor Gericht gegen Anuradha gefochten, und jeden einzelnen verloren. Es stellt sich heraus, dass er der Vater des Liebhabers der ermordeten Frau ist. Anuradha spricht auch mit der Mutter des Opfers, Garima, die über den Tod ihres Kindes am Boden zerstört ist. Schließlich gewinnt sie den Fall für Niyaaz, und schafft es sogar, ihren Erzrivalen Maklai als Drahtzieher des Mordes darzustellen - seine Karriere ist ruiniert. Dann stirbt der freigelassene Niyaaz plötzlich - und Anuradha findet die unglaubliche Wahrheit heraus. Nur ein Mensch kann der Mörder des Verbrechers und gleichzeitig der Kidnapper ihrer Tochter sein. Packend bis zum Schluss, garantiert dieser Film zitternde Knie und angeregte Diskussionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aishwarya Rai Bachchan (Anuradha Verma) Irrfan Khan (Yohaan) Shabana Azmi (Garima Chaudhary) Jackie Shroff (Home Minister Mahesh Maklai) Atul Kulkarni (Prosecution Lawyer Ronit) Chandan Roy Sanyal (Miyaaz Shaikh) Abhimanyu Singh (Abbas Yusuf) Originaltitel: Jazbaa Regie: Sanjay Gupta Drehbuch: Robin Bhatt, Sanjay Gupta Musik: Amar Mohile