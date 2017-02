ProSieben 02:25 bis 04:10 Actionfilm Gangster Squad USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn und Emma Stone vor der eleganten Kulisse von Los Angeles in den 40er Jahren: Unter der Leitung von John O'Mara wird zum Ende der Prohibition eine Einheit gegen die organisierte Kriminalität, der "Gangster Squad", gegründet. Darunter ist auch Sgt. Wooters, der sich in die Geliebte des Gangsterbosses Mickey verliebt. Das missfällt Mickey, und die Feindschaft zwischen Gangster und "Gangster Squad" rutscht auf eine gefährlich persönliche Ebene. Los Angeles, 1949: In den Nachkriegsjahren reißt Gangsterboss Mickey Cohen mit beispielloser Brutalität die Macht in der Unterwelt der Stadt der Engel an sich. Einer der wenigen aufrechten Cops, die sich seinem blutigen Regime von Prostitution, Glücksspiel und Drogen entgegenstellt, ist der hochdekorierte Kriegsheld John O'Mara. Als der Detective im Alleingang ein Bordell des Cohen-Imperiums hochgehen lässt, stößt das bei der Mehrzahl seiner korrupten Kollegen nur auf Kopfschütteln. Allerdings wird sein ebenso unbestechlicher Polizeichef Bill Parker auf ihn aufmerksam. Insgeheim beauftragt dieser O'Mara mit der Bildung einer Undercover-Einheit, die Cohen mit illegalen Methoden bekämpfen soll. Schnell gerät die "Gangster Squad" in die Schlagzeilen, nachdem sie erfolgreich die Mafia-Geschäfte sabotiert. Doch der Verbrecher-König schlägt brutal zurück - besonders, als er herausfindet, dass seine schöne Gespielin Grace mit dem Squad-Mitglied Jerry Wooters angebandelt hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Penn (Mickey Cohen) Holt McCallany (Karl Lockwood) Wade Williams (Rourke) James Landry Hébert (Mitch Racine) Ambyr Childers (Milk Skinned Blonde) Josh Brolin (Sgt. John O'Mara) Mick Betancourt (Detective Sgt. Will Hendricks) Originaltitel: Gangster Squad Regie: Ruben Fleischer Drehbuch: Paul Lieberman, Will Beall Musik: Steve Jablonsky

