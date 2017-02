ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Was passiert - Notruf wählen D 2017 16:9 HDTV Merken Die 112 ist neben der 110 die bekannteste Telefonnummer Deutschlands, die täglich rund vierzigtausendmal gewählt wird. Aber kann der Notruf eigentlich auch einmal besetzt sein? Wieso kommt ein Notruf automatisch immer an der richtigen Stelle an? Und wie ist es möglich, dass ein Krankenwagen in Deutschland binnen weniger Minuten am Unfallort sein kann? Kaum jemand weiß, welche logistische Meisterleistung sich hinter dem Notrufsystem in Deutschland verbirgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo