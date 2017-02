ProSieben 11:50 bis 12:15 Comedyserie The Big Bang Theory Die Sheldon-Cooper-Entschuldigungstour USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon lag krank im Bett, und seine Freunde haben sich rührend um ihn gekümmert - doch er war nur ekelhaft zu ihnen. Nun ist er wieder gesund und versteht nicht, warum die Clique ziemlich sauer auf ihn ist und ohne ihn nach Las Vegas fahren will. Amy schafft es schließlich ihm klarzumachen, dass eine Entschuldigung mehr als angebracht wäre. Also beginnt Sheldon, sich bei allen einzeln zu entschuldigen - mit gemischtem Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Saladin K. Patterson Kamera: Steven V. Silver

