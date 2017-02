ProSieben 10:30 bis 10:55 Comedyserie Two and a Half Men Wer hat in meinen Busch gepinkelt? USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan streitet sich mit Lyndsey, sodass sie den Abend lieber mit ihrem Gynäkologen verbringt. Wenig später trifft Alan Herb, den Mann seiner Ex-Frau Judith, der gerade von ihr verlassen wurde. Walden leidet darunter, dass Kate ihn in die Wüste geschickt hat. Auch sein Geschäftspartner Billy ist wieder solo: Waldens Ex-Frau Bridget, mit der er ein Verhältnis hatte, hat ihm den Laufpass gegeben. Walden nimmt ihn mit ins Strandhaus, und bald gesellen sich auch Alan und Herb dazu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Willie Garson (Dr. Staven) Ryan Stiles (Herb) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Don Reo, Steve Tompkins Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12