ProSieben 08:40 bis 09:10 Comedyserie How I Met Your Mother Die Trilogie USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Quinn ist zu Barney gezogen. Die Freunde sind skeptisch und glauben, dass die Beziehung der beiden nicht lange halten wird. Wenig später ist es wieder soweit: Ted, Marshall und Barney schauen gemeinsam die "Star Wars"-Trilogie - ein Ritual, welches alle drei Jahre stattfindet. Bei diesem Anlass fragten sich die Jungs jedes Mal, wie sich ihr Leben drei Jahre später wohl verändert haben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Gregory Michael (Trey) Becki Newton (Quinn Garvey) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Kourtney Kang Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

