ProSieben 07:25 bis 07:50 Comedyserie 2 Broke Girls Die französische Versuchung USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline ist unübersehbar in Max' Lehrer aus der Konditorenschule verknallt: den charmanten Franzosen Nicolas. Die beiden treffen sich zu einem Date in einer Bar und fallen vor den Augen von Max und ihrem Freund Deke hemmungslos übereinander her. Die beiden Zuschauer sind zunächst amüsiert, doch später bekommt Deke mit, dass Nicolas verheiratet ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Gilles Marini (Nicolas) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michelle Nader Altersempfehlung: ab 12

