ORF 1 07:30 bis 07:55 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Co: Das Märchenfest A 2008 Stereo 16:9 Merken Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! In der Kasperlvilla findet ein großes Märchenfest statt. Alle Märchenlandbewohner sind eingeladen. Oder doch nicht alle? Die böse Knusperhexe hat keine Einladung bekommen und ist deshalb sehr erbost. Um das Fest zu stören, schummelt sie verzauberte Blumen auf das Fest. Als die Großmutti die Blumen entdeckt und daran riecht, nimmt das Schicksal seinen Lauf, und für Kasperl und Sepperl beginnt ein neues Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Kasperl

