ORF 3 18:00 bis 19:10 Show Klingendes Österreich: Heimatberge - Zwischen Lammertal und Zwieselalm A 2014 Stereo 16:9 Merken Die Wege und Landschaften, die in dieser Sendung "Klingendes Österreich" gezeigt werden, sind Sepp Forcher seit seiner Jugend vertraut. Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung unserer Umwelt, hat sich in der Zauberwelt seiner Erinnerung wenig verändert. Eine beruhigende Wanderung also unter den mächtigen Felswänden des Tennengebirges im Lammertal und der imposanten Vielfalt der Bergformen des Gosaukammes. Auch bei den prachtvollen Noriker Pferden des Postwirts von St. Martin wird Halt gemacht, bevor es wieder empor geht zur Loseggalm unter der Bischofsmütze und weiter nach Annaberg zum Jahrhunderte alten Gehrerhof. Regie führt Elisabeth Eisner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sepp Forcher Originaltitel: Heimatberge - Zwischen Lammertal und Zwieselalm Regie: Elisabeth Eisner