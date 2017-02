ORF 3 16:35 bis 16:45 Dokumentation bauKUNST Der Muse reichts - Iris Andraschek - A 2016 Stereo 16:9 Merken bauKUNST an der Universität Wien Der Umstand, dass in der universitären Ehrungspolitik jahrelang auf die Ehrung von Wissen-schafterinnen "vergessen" wurde, war Gegenstand eines von der BIG gemeinsam mit der Universität Wien ausgelobten Kunstwettbewerbs, den die Künstlerin Iris Andraschek für sich entschied. Der Schattenriss einer kämpferischen Frau wurde als Steinintarsie in den Boden des Arkadenhofs eingeschrieben. Er steht als Synonym für die Wissenschaftlerinnen im Schatten ihrer Institutionen. Zwei beschriftete Sockel im Bereich der Freitreppe des Arkadenhofs thematisieren diesen Status quo ebenfalls. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: bauKUNST