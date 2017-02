ORF 2 23:25 bis 00:55 Krimi Kommissar Rex Eiszeit I, A, D 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Meraner Kommissar Andreas Mitterer hat sich seit dem Unfalltod seiner Frau nicht mehr richtig erholt. Und richtig verärgert ist er, als er erfährt, dass ihm sein Chef einen Partner aus Rom zur Seite stellen will. Seine Stimmung bessert sich nicht, als er sieht, dass der neue Kollege ein Hund ist: Rex. Doch es bleibt keine Zeit für Eingewöhnungsphasen, denn der erste gemeinsame Fall wartet auf das Duo: Ein kleiner Bub, Enkel des reichen und einflussreichen Hoteliers Leopold Innerhofer, ist entführt worden. Die Spur führt zum Vater des Kindes, den der patriarchische Großvater immer abgelehnt hat. Als sich die Entführer melden, soll es zur Geldübergabe kommen, doch dann überschlagen sich die Ereignisse und nicht nur der kleine Leon, sondern auch Mitterer und Rex geraten in größte Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juergen Maurer (Andreas Mitterer) Michele Alhaique (Carlo Nero) Massimo Dapporto (Guiseppe Malatesta) August Schmölzer (Leopold Innerhofer) Chiara Nicola (Chiara Felice) Marie-Christine Friedrich (Eva Rossi) Giovanna Bozzolo (Mia Schwarzenbach) Originaltitel: Rex Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Stefan Brunner