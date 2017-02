ORF 2 16:30 bis 16:55 Magazin Land und Leute Kunst aus Hirschhorn: Jagdmesser, Lederhosenschmuck & Co A 2017 Stereo 16:9 Merken Jagdmesser, Lederhosenschmuck & CoDetailgenau und ausdrucksstark: Das sind die Schnitzarbeiten von Ernst Diethart aus Hohentauern; die Inspiration für seine Motive holt er sich bei seinen Wanderungen in der Natur. Als Material verwendet der Steirer, einer der wenigen Hirschhorn-Schnitzer im Land, das abgeworfene Geweih von Hirschen - es wird für Jagd- und Trachtenmesser ebenso verwendet wie für Anstecker, Broschen und Lederhosenschmuck.Weitere Themen des TV-Magazins am 11. Februar :Tolle Knolle .Bauern online.Edle Kerne.Gut geschult. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Perl Originaltitel: Land und Leute