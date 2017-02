ORF 2 09:55 bis 10:35 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 19 Steinschlag (1) D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Zentrale der Bergrettung erreicht ein Anruf eines verletzten Ausflüglers. Ehe seine Position bestimmt werden kann, reißt die Verbindung ab. Immerhin kann der Mann noch eine Warnung ausstoßen. In der Gegend um die Friedenskirche, zu der gerade eine Schulklasse unterwegs ist, braut sich ein Unheil zusammen, denn mit dem Berg scheint etwas nicht zu stimmen. Tatsächlich stellt sich die Sorge des Mannes als berechtigt heraus. Wiederholt kommt es in dem Gebiet zu lebensgefährlichen Steinschlägen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Paula Paul (Bea Kleinert) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Axel Barth, Roland Leyer Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Michael Boxrucker Musik: Moritz Denis, Eike Hosenfeld, Tim Stanzel