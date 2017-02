Schweiz 2 00:05 bis 00:50 Ski Studio Engadin - Fernsehen und Radio an der Ski-WM St. Moritz 1974 CH 1974 Stereo Merken Die Archivperle "Studio Engadin" ist ein faszinierender Hintergrundbericht über die alpine Ski-WM St. Moritz 1974. Die Sendung informiert transparent und detailliert, wie Fernsehen und Radio an diesem Grossereignis im Einsatz waren. Die Kosten werden offengelegt, der Aufbau minutiös beschrieben und die Gerätschaften mit Stolz präsentiert. Darunter befinden sich technische Fossilien wie: Magnetaufzeichnungsgeräte, Farbfilmabtaster und Telexanschlüsse. Der enorme logistische Aufwand wird bei den Ausseneinsätzen ersichtlich. Im Schneegestöber befördern Helikopter und Lastwagen das tonnenschwere technische Material auf den Berg. Es war die bis dahin aufwendigste und teuerste Aussenübertragung in der Schweizer Fernsehgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Studio Engadin - Fernsehen und Radio an der Ski-WM St. Moritz 1974