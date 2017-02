Schweiz 2 20:10 bis 22:10 Tragikomödie Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück D, GB, CDN, SA 2014 Nach dem gleichnamigen Roman von François Lelord Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Psychotherapeut Hector (Simon Pegg) glaubt seinen Auftrag nicht mehr erfüllen zu können, den Patienten zu helfen. Obwohl gesund, mit sämtlichen materiellen Segnungen ausgestattet und in fester Beziehung mit der treusorgenden, charmanten Clara (Rosamund Pike), kann Hector eines eben nicht erklären: was Glück ist und wie man glücklich wird. So bricht der Londoner aus seinem Alltag aus und zu einer Reise um die Welt auf, um genau dies herauszufinden. Mit seinem Rucksack bereist Hector Asien, Afrika und Amerika, er trifft einen Finanzhai (Stellan Skarsgard), einen Drogendealer (Jean Reno), einen Mönch und eine Grossfamilie. Die Erkenntnisse, die er auf seinem langen Weg gewinnt, hält er in seinem Notizbuch fest, das letztlich 15 Glücksregeln enthält. Der französische Psychiater und Schriftsteller François Lelord begann 2002 eine sich mittlerweile über fünf Titel erstreckende Romanserie um den Psychotherapeuten Hector. In 14 Ländern erschienen, erklommen die anscheinend einen Nerv der Zeit treffenden Bücher um Lebenssinn und Lebenskunst flugs die Bestsellerlisten. "Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück" ist nun die filmische Umsetzung des ersten Romans, und sie beflügelte hierzulande kaum weniger begeisterte Stimmen. "Der liebevoll inszenierte Film besticht mit wunderschönen Aufnahmen rund um den Globus und hat immer wieder freche Witze auf Lager. Herzergreifende Stellen geben aber auch Anlass zur einen oder anderen Träne", lobte stellvertretend die "Aargauer Zeitung". In der Titelrolle bereist der Brite Simon Pegg den Globus, ursprünglich ein Film-"Nerd", der es über die kleine TV-Serie "Spaced" und furiose Klamaukfilme wie "Shaun of the Dead" in Hollywood weit gebracht hat und sowohl in der "Mission: Impossible"- als auch der "Star Trek"-Filmreihe auftritt. Nach "The Adventures of Tintin" (2011) spielt Simon Pegg derzeit bereits zum zweiten Mal unter der Regie von Steven Spielberg. Der Videogamethriller "Ready Player One" wird die Kinos freilich erst im Frühjahr 2018 erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Pegg (Hector) Rosamund Pike (Clara) Toni Collette (Agnes) Stellan Skarsgård (Edward) Jean Reno (Diego) Christopher Plummer (Professor Coreman) Veronica Ferres (Anjali) Originaltitel: Hector and the Search for Happiness Regie: Peter Chelsom Drehbuch: Maria von Heland, Peter Chelsom, Tinker Lindsay Kamera: Kolja Brandt Musik: Dan Mangan, Jesse Zubot Altersempfehlung: ab 12